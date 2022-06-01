Первый перевернутый дом открыли в Тюменской области

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В Михайловском парке города Тобольска 1 июня открылся всесезонный аттракцион "Экспозиция дизайнерских решений "Перевернутый дом". Это 51-й дом в России и первый в Тюменской области, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Проект реализован по франшизе ростовской компании "КУЛЬТ-СТРОЙ" – производителя музеев-аттракционов.

Поздравляю предпринимателя Елену Пушкареву с реализацией проекта, а тоболяков – с новым местом для необычного времяпрепровождения", - написал Афанасьев.