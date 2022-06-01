Первый перевернутый дом открыли в Тюменской области

13:16 01 июня 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/mv_afanasev

В Михайловском парке города Тобольска 1 июня открылся всесезонный аттракцион "Экспозиция дизайнерских решений "Перевернутый дом". Это  51-й дом в России и первый в Тюменской области, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Проект реализован по франшизе ростовской компании "КУЛЬТ-СТРОЙ" – производителя музеев-аттракционов.

Поздравляю предпринимателя Елену Пушкареву с реализацией проекта, а тоболяков – с новым местом для необычного времяпрепровождения", - написал Афанасьев.

Теги: аттракционы , Тобольск , туризм
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2022