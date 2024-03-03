Стало известно как изменятся цены на аттракционы в 2024 году

Пересматривается стоимость посещения аттракционов - цены планируют сделать гибкими.

"В будние дни цены останутся на прежнем, прошлогоднем уровне. Обязательно будет день для посещения парка по более низкой цене. Также будут цены выходного и праздничного дня. Вся информация о стоимости посещения аттракционов будет доступна, выставлена на обозрение на кассах Городского парка культуры и отдыха на Цветном бульваре, в соцсетях и на сайте", - сообщили в Городском парке.

Там добавили, что в парке для удобства горожан разместили множество экспресс-касс, в которых можно пополнить элестронные карты посетителя. Найти их можно в декоративных арочных домиках, - сообщает АиФ-Тюмень.