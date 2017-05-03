В Тюмени разыскивают пожилого мужчину, страдающего потерей памяти

В областном центре полиция ищет 69-летнего Петра Старченко, пропавшего накануне. Мужчина вышел из своей квартиры на улице Рижской, 56 2 мая в 15 часов и не вернулся.

Пенсионер был одет в кожаную кепку черного цвета, свитер темно-синего цвета, рубашку серого цвета в крупную клетку, спортивные брюки и кроссовки серого цвета на шнурках. В последний раз его видели вчера около 23 часов на перекрестке улиц Широтной и Пермякова.

Приметы: славянской внешности, на вид 70 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза голубые, прищуренные, волосы седые, короткие.

Пенсионер страдает потерей памяти. Среди особых примет — медленная речь.

Тех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-832, 793-727 или в дежурную часть: 793-023 или 02.