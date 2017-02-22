Студента ТИУ приговорили к исправительным работам за взятку

В Тюмени вынесли приговор бывшему студенту Тюменского индустриального университета. За мелкое взяточничество 34-летнему мужчине назначили 10 месяцев исправительных работ с с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Напомним, скандал с взяткой разгорелся на кафедре разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений ТИУ в начале прошлого года. В январе староста одной из старших групп заочного отделения договорился с преподавателем кафедры о зачете по дисциплине "Моделирование разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений" за деньги. 26 студентов скинулись по 4 тысячи рублей и через старосту передали их преподавателю. Сам староста деньги не сдавал, а получил зачет бесплатно. В феврале он написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию преступления, поэтому на него уголовное дело не завели. Взяточничество выявил тюменский отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

После рассмотрения дела 25 студентов суд оштрафовал на суммы от 25 тысяч до 30 тысяч рублей. Еще одного студента какое-то время пришлось разыскивать. Когда мужчину нашли, на него завели уголовное дело, обернувшееся исправительными работами.

Как сообщают в областной прокуратуре, дело в отношении доцента кафедры суд еще рассматривает.