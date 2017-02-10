МВД: Участок трассы Тюмень–Ханты-Мансийск, где произошло страшное ДТП, соответствует техническим требованиям

Участок федеральной дороги Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск, на котором 4 декабря 2016 года произошло ДТП, унесшее жизни двух взрослых и десяти детей, соответствует значениям геометрических параметров проектной документации для данной технической категории дороги. Об этом говорится в официальном ответе первого заместителя министра МВД РФ Александра Горового на обращение депутата Госдумы Владимира Сысоева.

"Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния на этом участке не выявлено. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет дана оценка действий должностных лиц по обеспечению соответствия дороги требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения", - отмечается в письме.

Также сообщается, что по результатам анализа статистических данных о ДТП за 2016 год на трассе Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск" выявлено два места концентрации ДТП, оба находятся в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – на 635 и 816 километрах.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на этих участках Госавинспекция ХМАО – Югры направила ФКУ "Уралуправдор" предложения по изменению геометрических параметров дороги, обустройству линиями стационарного освещения, установке информационно-указательных знаков, нанесению линий разметки с использованием износостойких материалов.