Ишимской пенсионерке заплатят за задымленную квартиру

В Ишиме владелец магазина, в котором произошел пожар, заплатит 86-летней женщине за задымление квартиры.

Как сообщают в областной прокуратуре, в сентябре прошлого года в подсобном помещении магазина, расположенного на первом этаже жилого дома на улице 30 лет ВЛКСМ, из-за замыкания на сети произошло возгорание. По кабельной шахте дым попал в находящуюся над магазином квартиру пенсионерки. Помещение было закопчено, женщине пришлось делать ремонт и вызывать на дом работников химчистки.

Через прокуратуру пенсионерка обратилась в суд, чтобы взыскать с магазина причиненный ущерб. Накануне владельца торговой точки обязали выплатить женщине 18 тысяч рублей.