Ишимской пенсионерке заплатят за задымленную квартиру

16:30 24 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Ишиме владелец магазина, в котором произошел пожар, заплатит 86-летней женщине за задымление квартиры.

Как сообщают в областной прокуратуре, в сентябре прошлого года в подсобном помещении магазина, расположенного на первом этаже жилого дома на улице 30 лет ВЛКСМ, из-за замыкания на сети произошло возгорание. По кабельной шахте дым попал в находящуюся над магазином квартиру пенсионерки. Помещение было закопчено, женщине пришлось делать ремонт и вызывать на дом работников химчистки.

Через прокуратуру пенсионерка обратилась в суд, чтобы взыскать с магазина причиненный ущерб. Накануне владельца торговой точки обязали выплатить женщине 18 тысяч рублей.

Теги: компенсация , суд , пожар
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017