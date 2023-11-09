Глава Тюмени принял участие в формировании советов муниципальных образований в новых регионах РФ

Советы муниципальных образований созданы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, участие в учредительном собрании принял глава города Тюмени Руслан Кухарук в качестве сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, сообщает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Работа Советов муниципальных образований направлена на объединение муниципального сообщества для обмена опытом, консультационной поддержки и выработки эффективных управленческих решений. Теперь СМО действуют во всех 89 регионах страны и входят во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Помимо Кухарука, участие в формировании советов приняли заместитель начальника Управления Президента России по внутренней политик Грачев, сопредседатель ВАРМСУ Гусева. Во время рабочего визита они посетили ряд инфраструктурных объектов в регионах и ознакомились с работой коллег.

"Сегодня важно объединять усилия, чтобы решать вопросы на местах в максимально сжатые сроки, поэтому наш опыт востребован у коллег – он поможет в этот переходный период более эффективно развивать новые регионы. Встречи, которые прошли в течение этих двух дней, стали свидетельством того, что между муниципалитетами налажено полноценное сотрудничество. Наша методологическая помощь позволит коллегам более оперативно решать вопросы интеграции в правовое поле муниципального самоуправления РФ. ... В дальнейшем мы будем крепить наше взаимодействие и обязательно добьемся большего!", - прокомментировал свое участие Руслан Кухарук.

Глава Тюмени также отметил, что ВАРМСУ давно зарекомендовала себя как площадка, где обсуждаются актуальные вопросы местного самоуправления, которые волнуют всех жителей страны. В начале нынешнего года стартовал масштабный проект "Муниципальный диалог: инициативное развитие местного самоуправления". Он направлен на то, чтобы объединить глав городов, представить общему вниманию лучшие практики, реализуемые в регионах, способствовать совместному принятию продуктивных управленческих решений.