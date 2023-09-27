Тюменские единороссы выдвигают Светлану Иванову на должность председателя гордумы

Вопрос о кандидатуре на должность председателя Тюменской гордумы VIII созыва стал одним из ключевых в работе 39-й конференции городского местного отделения партии "Единая Россия".

Кандидатами для партийного голосования были определены Светлана Иванова и Андрей Голоус, по итогам тайного голосования большинство партийцев поддержало кандидатуру Светланы Ивановой для последующего выдвижения на должность председателя городской Думы.

Иванова одиннадцать лет работала в администрации Тюменского района, из них восемь – в должности главы. С 2016 года является секретарем районного местного отделения партии. В январе этого года Светлана Иванова возглавила новый партийный проект "Женское движение Единой России" в Тюменской области.

Первое заседание городской Думы VIII созыва, на котором депутаты изберут председателя Думы и главу Тюмени состоится в октябре.