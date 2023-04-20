Моор отчитался перед Тюменской облдумой за работу в 2022 году

Депутаты Тюменской областной думы заслушали доклад губернатора об итогах работы правительства региона за 2022 год.

В позитивном: главный итог – население области превысило более 1,6 млн человек. Область в тройке регионов-лидеров в рейтинге качества жизни. Наблюдается рекордный рост продолжительности жизни населения – более 73,5 лет. Многодетных семей уже 32 тысяч.

"Мы активно поддерживали наших военнослужащих, которые защищают Отечество в зоне проведения специальной военной операции. Именно солдат – главный герой 2022 года. Это и контрактники, и добровольцы, и бойцы ЧВК, и, конечно, мужчины, ответившие на призыв нашей Родины о мобилизации. Тюменцы сражаются отважно. Здесь дома мы позаботились об их семьях", - отметил в начале выступления Моор.

Экономика региона выстояла, хотя было снижение по некоторым показателям, но власти оперативно реагировали на все вызовы. Поддержка экономики по итогам года составила более 20 млрд рублей. Объем инвестиций почти 358 млрд рублей - плюс 52%, если сравнивать с предыдущим годом.

ИЗ ГЛАВНОГО

Семья каждого участника военной операции должна находиться в фокусе внимания власти всех уровней.

Прибывшим в Тюменскую область жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины, вынужденно покинувших свой дом, оказывается необходимая поддержка.

Нефтегазовый кластер – драйвер развития промышленности. В него входит 115 предприятий из 20 регионов России. В Тюменской области действует система мер поддержки по продвижению продукции на зарубежные рынки. Экспорт продукции компаний за 2022 год увеличился в 1,5 раза : экспорт за 2022 год - 2,3 млрд $ США.

АПК. В 2023 году на птицефабрике "Боровская" завершится восстановление поголовья птицы. Продолжается реализация инвестпроектов по строительству четвертой очереди тепличного комбината "ТюменьАгро" в Тюменском районе и строительству завода по глубокой переработке гороха в Ишимском районе. Идет реконструкция птицефабрики "Пышминская".

Дорожная инфраструктура развивается во всех муниципалитетах. Подъездными дорогами с твердым покрытием в 2022 году обеспечены семь населенных пунктов Абатского, Вагайского, Викуловского и Ишимского районов. Реконструирован мост через реку Селезнёвка Викуловского района. В нормативное состояние приведен 351 км региональных автодорог.

Мероприятия по догазификации продолжатся без взимания средств с граждан. Предусмотрено обеспечение возможности подключения почти 3 700 домовладений и строительство подводящих газопроводов к границам 34 СНТ.

ПРО МОЛОДЕЖЬ

Молодежная политика в Тюменской области в 2022 году — это:

➖ 500 молодежных сообществ;

➖ более 5 000 мероприятий;

➖ порядка 200 000 человек — их участники;

➖ 42 млн просмотров — охват публикаций на площадках молодежных пространств в интернете.