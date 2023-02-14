Тюменская гордума 16 февраля соберется на первое в 2023 году заседание

Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Первое в 2023 году заседание Тюменской городской думы запланировано на 16 февраля, Совет думы утвердил проект повестки.

Депутаты поддержали включение в проект повестки вопросов, предложенных постоянными комиссиями, утвердили список приглашенных и предусмотрели использование в работе режима видеоконференцсвязи.

Одним из основных пунктов повестки очередного заседания думы станет рассмотрение информации администрации Тюмени об использовании в 2022 году субсидий, предоставленных из бюджета города на благоустройство дворовых территорий.

Помимо этого, народные избранники обсудят с представителями исполнительной власти осуществление в Тюмени муниципального земельного контроля, решат вопрос о передаче нежилого помещения по улице Энергетиков, 104 и здания с земельным участком по улице Красных Зорь, 39 из муниципальной в государственную собственность Российской Федерации и Тюменской области. Также в планах обсуждение поощрения нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" Сергея Ярцева, награждения почетным знаком "За волонтерство и милосердие".

Заседание гордумы состоится 16 февраля в Большом зале по адресу: ул. Первомайская, 20. Начало в 10:00. Ознакомиться с проектом повестки и посмотреть онлайн-трансляцию можно на сайте Тюменской гордумы.