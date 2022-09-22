Спикером Тюменской облдумы может стать Фуат Сайфитдинов

Тюменские единороссы предложили Фуата Сайфитдинова на должность спикера облдумы, тайное голосование прошло 22 сентября на Президиуме регионального политического совета Тюменского реготделения партии "Единая Россия", сообщает информцентр правительства ТО.
Участие в заседании принял губернатор Тюменской области, член Высшего совета "Единой России" Александр Моор.
Фуат Сайфитдинов – член фракции единороссов Тюменской областной Думы, зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам. Кандидат социологических наук, Почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области.
Кроме того, решением президиума регионального политсовета была создана рабочая группа по реализации народной программы "Единой России", с которой партия шла на выборы в 2021 году. Рабочую группу возглавил секретарь реготделения партии Андрей Артюхов.
Выборы на должность председателя Тюменской областной Думы седьмого созыва состоятся завтра, 23 сентября, на очередном заседании облдумы.
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