Аппарат губернатора Тюменской области возглавила Ольга Мамонтова

Губернатор Тюменской области назначил Мамонтову Ольгу на должность замгубернатора. руководителя аппарата с 20 сентября 2022 года.
"Ольга Вячеславовна продолжит руководство Аппаратом Губернатора Тюменской области, будет координировать и контролировать деятельность Главного правового управления Правительства Тюменской области, Управления записи актов гражданского состояния Тюменской области, Управления государственных закупок Тюменской области, Комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области", - сообщает информационный центр правительства.
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