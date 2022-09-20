Аппарат губернатора Тюменской области возглавила Ольга Мамонтова

Губернатор Тюменской области назначил Мамонтову Ольгу на должность замгубернатора. руководителя аппарата с 20 сентября 2022 года.

"Ольга Вячеславовна продолжит руководство Аппаратом Губернатора Тюменской области, будет координировать и контролировать деятельность Главного правового управления Правительства Тюменской области, Управления записи актов гражданского состояния Тюменской области, Управления государственных закупок Тюменской области, Комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области", - сообщает информационный центр правительства.



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