Якушев, Шумков и Артюхов вошли в состав президиума Госсовета России

Президент России Владимир Путин 15 ноября внес изменения в состав Государственного совета и его президиума.

В президиум вошли полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев. Также в Президиум от УрФО вошли губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, при этом указом Президента он назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика", сообщили в пресс-службе полпреда.