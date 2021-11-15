Якушев, Шумков и Артюхов вошли в состав президиума Госсовета России

20:03 15 ноября 2021
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Президент России Владимир Путин 15 ноября внес изменения в состав Государственного совета и его президиума.

В президиум вошли полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев. Также в Президиум от УрФО вошли губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, при этом указом Президента он назначен председателем комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика", сообщили в пресс-службе полпреда. 

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