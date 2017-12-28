Александр Пересторонин: план развития региона необходимо выстраивать на 20-30 лет вперед

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета назвал Тюменскую область среди лидеров страны в инвестиционной сфере. По объему инвестиций на душу населения за январь-сентябрь 2017 года регион в два раза превышает среднероссийский показатель.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, это хороший показатель, но в условиях непростой экономической обстановки главная задача – удержать этот уровень.

"Каждый регион заинтересован в развитии, но инвестиционная привлекательность субъектов РФ складывается из многих показателей. Так же как инвестиции влияют на разные сферы деятельности: это новые производства, рабочие места, квалификация сотрудников и т.д. В борьбе за инвестиции необходимо помнить и об информационной безопасности, ведь некоторые инвесторы могут отказаться от проектов из-за нестабильной информационной обстановки", - отметил эксперт ОНФ. Он привел в пример проект "Медиастрана", который нацелен на развитие медиаобразования.

Особое внимание, считает Александр Пересторонин, следует уделять эффективной кадровой политике: создавать условия для молодых специалистов, в которых они могут в полной мере проявить себя, показать свои способности. В этом плане уникален проект "Лидер России", призванный выявить самых перспективных управленцев из разных регионов страны и оказать им содействие в дальнейшем карьерном росте.

Он также подчеркнул, как важно прогнозировать развитие региона не на пять-десять, а на 20-30 лет вперед. Это позволит эффективнее выстраивать свою деятельность. Например, в строительстве – планировать возведение новых микрорайонов и кварталов с полной инфраструктурой: детскими садами, школами, парковочными местами, дорогами, чтобы в дальнейшем избежать многих проблем.

Накануне в Москве президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета на тему "Инвестиционная привлекательность регионов – основа экономического развития Российской Федерации". В работе Госсовета участвовал глава Тюменской области Владимир Якушев.