Дмитрий Горицкий рванул в гору

18:33 26 июля 2021
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Свежеиспеченный сенатор от Тюменской области Дмитрий Горицкий с ходу занял 38 место в топ-50 медиарейтинга членов Совета Федерации за июнь 2021 года.

Экс-президент "Запсибкомбанка" стал сенатором в мае 2021 года, заменив в верхней палате парламента умершего Михаила Пономарева. Да наделения полномочиями был депутатом Тюменской облдумы и председателем правления Союза "Региональное объединение работодателей Тюменской области".

Напомним, что медиарейтинг готовится компанией "Медиалогия".

Фото - Запсибкомбанк

Теги: Дмитрий Горицкий , рейтинги , сенаторы , Совет Федерации , топ
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