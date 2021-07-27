Дмитрий Горицкий рванул в гору

Свежеиспеченный сенатор от Тюменской области Дмитрий Горицкий с ходу занял 38 место в топ-50 медиарейтинга членов Совета Федерации за июнь 2021 года.

Экс-президент "Запсибкомбанка" стал сенатором в мае 2021 года, заменив в верхней палате парламента умершего Михаила Пономарева. Да наделения полномочиями был депутатом Тюменской облдумы и председателем правления Союза "Региональное объединение работодателей Тюменской области".

Напомним, что медиарейтинг готовится компанией "Медиалогия".

Фото - Запсибкомбанк