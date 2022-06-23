Сотруднику деплеса Тюменской области вручили благодарность за труд от Совета Федерации

Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ награжден начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области Олег Турнаев.

Знак отличия за большой вклад в проведение государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов сотруднику деплеса на заседании Тюменской облдумы вручил сенатор Горицкий.

Стаж работы Олега Турнаева в лесной отрасли составляет более 14 лет, с 2010 года работает в региональном департаменте лесного комплекса, с 2015 года является начальником отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента. Он внес большой вклад в дело сохранения и приумножения лесных богатств, отмечают в департаменте лесного комплекса.