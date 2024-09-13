Якушев может стать сенатором от Тюменской области

12:30 13 сентября 2024
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Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России", полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев до 1 октября может стать сенатором, сообщают ведущие федеральные СМИ.

Предполагается, что в Совфеде он будет представлять Тюменскую область. В частности, об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные источники, уточняя, что "сам Якушев не исключил, что такое назначение возможно".

Якушев с 2001 по 2005 год был вице-губернатором Тюменской области, около полугода – мэром Тюмени, а с 2005 по 2018 года  главой региона. с 2018 года возглавлял Минстрой РФ, в 2020-м  назначен полпредом УрФО. 

Что касается действующих от Тюменской области сенаторов, регион в Совфеде сейчас представляют Дмитрий Горицкий от Тюмеской облдумы и Павел Тараканов от правительства области.

Теги: Владимир Якушев , Дмитрий Горицкий , Единая Россия , Павел Тараканов , сенаторы , Совет Федерации
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