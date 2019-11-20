Тюменские единороссы проведут приемы на 405 площадках региона

Неделя личных приемов граждан в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия", а также во всех местных общественных приемных и на 405 дополнительных площадках Тюменской области стартует в понедельник, 25 ноября.

С обращениями граждан будут работать депутаты Госдумы, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Тюменской облдумы, главы администраций городов, муниципальных образований и сельских поселений, представители ведомств. Общение с гражданами будет проходить в формате круглых столов, встреч с жителями региона, тематических, выездных и совместных приемов, консультаций по телефону, а также приемов с использованием интернет-технологий.

С графиком приема граждан в региональной общественной приемной и на ее дополнительных площадках можно ознакомиться на сайте партии.

В прошлом году в этот период было проведено 6 тематических приемов, 8 круглых столов, 51 выездной и 474 личных приема.

Было принято 1 333 обращения граждан, из них в день приема положительно решены 546 обращений. Наибольшее количество обратившихся гражда было у местных общественных приемных партии в Тобольском муниципальном районе и Заводоуковске.

Самый высокий процент положительно решенных обращений был зафиксирован в Упоровском районе – 47,9%, Тюменском районе – 40,4% и Заводоуковске – 39,5 %.

Наибольшее количество дополнительных площадок было открыто в Упоровском районе - 27, Ишимском районе – 20 и в Заводоуковске – 15, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".