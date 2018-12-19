В правительстве Тюменской области решили, кто будет курировать инвестполитику региона

В перечень органов власти, деятельность которых контролирует и координирует заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, внесен департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Постановление об этом глава региона подписал 14 декабря.

С момента назначения Вадима Шумкова врио губернатора Курганской области, Александр Моор лично курировал эту сферу.

Заместителем губернатора Тюменской области Вахрин работает с июля 2012 года, до этого был главным государственным жилищным инспектором области, генеральным директором юридической фирмы "Правовая инициатива", депутатом Заксобрания Пермской области, членом комитета по социальной политике и правам человека. Состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как представитель общественности, избранный Заксобранием области.

В подчинении Вахрина также остаются департаменты жилищно-коммунального хозяйства, тарифной и ценовой политики, Государственная жилищная инспекция, Региональная энергетическая комиссия, сообщает пресс-служба губернатора.