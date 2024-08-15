Решение об увольнении Вахрина примут после проверки

Александр Моор прокомментировал уголовное дело в отношении Вячеслава Вахрина, который обвиняется в получении крупной взятки:

"Идут следственные действия, оказываем все необходимое содействие. При этом правительство области проводит свою проверку в рамках законодательства о противодействии коррупции. И по результатам этой проверки будут приняты соответствующие решения. Пока Вячеслав Михайлович является государственным служащим. Вопрос, который часто задают в наших разных телеграм-каналах: зарплату он не получает, потому что свои должностные обязанности не исполняет. При этом все полномочия, которые он ранее исполнял, распределены между другими заместителями губернатора".

В начале июня Вахрин был арестован по решению московского суда, в августе арест продлен до ноября. По данным РИА Новости, чиновнику инкриминируют получение взятки свыше 18,7 млн рублей. Под стражей находится и предполагаемый взяткодатель - директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык. Оба, по словам адвоката Гоцыка, вину не признают.