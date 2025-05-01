Вахрина уволили с поста зама губернатора Тюменской области

18:48 30 апреля 2025
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Фото из архива, https://admtyumen.ru

Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности, трудовой договор прекращен по инициативе работника, сообщил информцентр правительства Тюменской области.

В должности замгубернатора Вахрин работал с 2012 года, в 2024 года его арестовали в Москве по обвинению в получении крупной взятки. В феврале расследование дела завершилось, а в апреле СМИ со ссылкой на документы суда сообщили, что он освобожден из-зад стражи, так как заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, 

Теги: Вячеслав Вахрин , увольнение
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