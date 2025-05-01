Вахрина уволили с поста зама губернатора Тюменской области

Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности, трудовой договор прекращен по инициативе работника, сообщил информцентр правительства Тюменской области.
В должности замгубернатора Вахрин работал с 2012 года, в 2024 года его арестовали в Москве по обвинению в получении крупной взятки. В феврале расследование дела завершилось, а в апреле СМИ со ссылкой на документы суда сообщили, что он освобожден из-зад стражи, так как заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ,
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