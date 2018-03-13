Тридцать тысяч жителей Тюменской области придут на избирательные участки по месту нахождения

18 марта избиратели впервые смогут без открепительных удостоверений проголосовать там, где будут находиться в этот день. Заявки о голосовании в ближайшем избирательном участке принимались на сайте госуслуг по 12 марта включительно. В Тюменской области возможностью воспользовались 29 990 человек.

Программа "Мобильный избиратель" по всей России действовала с 31 января. Как рассказал "Тюменской линии" секретарь областной избирательной комиссии Андрей Николаев, по месту нахождения в регионе решили голосовать те, кто в день выборов работает: врачи, полицейские, члены участковых комиссий, которые как избиратели прикреплены к другим участкам. За пределами Тюменской области собираются голосовать 1 274 жителя региона - уезжают в отпуск или в командировку. 48 сограждан отдадут голос за своего кандидата за пределами страны.

Те, кто не успел подать заявки о смене избирательного участка на сайте, с 13 марта до 14:00 17 марта могут лично прийти в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и там написать соответствующее заявление.

Тем, кто зарегистрировался онлайн, напоминаем, что в день голосования на выбранный вами избирательный участок нужно прийти с паспортом гражданина Российской Федерации и распечатываемой частью заявления (она в личном кабинете на сайте госуслуг). Как вы ее предъявите: в бумажном формате или на экране мобильного устройства - значения не имеет.

Если возникнут вопросы, звоните в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному номеру 8-800-707-20-18.