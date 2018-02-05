Андрей Артюхов: антироссийские санкции не нанесут серьезного вреда нашей экономике

Новые санкции против России приведут к большей консолидации общества, - комментируя публикацию в США доклада в отношении антироссийских санкций, отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Попытки ограничить суверенитет России, по мнению спикера, бессмысленны, а санкционная политика США послужила укреплению потенциала России и развитию внутренней экономики. Володин отметил, что "введение санкций против России уже давно не связано с официальными причинами, которые указаны в "Акте о противодействии противникам Америки посредством санкций". "Политика ограничений – способ руководства США навязывать свою волю другим странам, чтобы те отказывались от независимого курса. Поэтому, чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток ослабить нашу страну", - считает председатель Госдумы.

Первый заместитель председателя Тюменской облдумы, глава депутатской фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов разделяет мнение Вячеслава Володина и полагает, что антироссийские санкции только объединят сограждан и не нанесут серьезного вреда нашей экономике.

"Любой удар, который пытаются нанести нашей стране, объединяет наших сограждан. Накануне все мы, возмущенные решением МОК об отстранении наших спортсменов от участия в Олимпийских играх, объединились, что поддержать наших ребят. Точно также реагируем и на экономические санкции", - подчеркнул он.

По словам Андрея Артюхова, в России зафиксировано увеличение ВВП и замедление показателей инфляции, российская экономика выходит из рецессии и по итогам 2017 года продемонстрировала рост.

"Как отметил президент России Владимир Путин на недавнем заседании президиума Госсовета РФ по развитию промышленного потенциала регионов, ряд отраслей промышленности показывают по итогам года позитивную динамику. Речь идет о транспортном машиностроении, автопроме, фармацевтике, текстильной, пищевой, химической промышленности", - отметил Артюхов.

Тюменская область также демонстрирует поступательное развитие экономики и укрепление промышленного потенциала. В регионе создаются новые и расширяются действующие промышленные производства. Среди них трубный завод "Сибгазаппарат", "Мостострой-11", "Бейкер Хьюз", тобольские проекты компании "Сибур", завод БКУ, завод "Тюменьремдормаш", третья очередь Антипинского НПЗ, "СКМ-100", "Фармасинтез-Тюмень".