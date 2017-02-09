Жители ХМАО помогут Венгрии скрасить отказ от газопровода?

В Ханты-Мансийске открылся визовый центр Венгрии. Как сообщает ТАСС, это уже второй в Югре визовый центр братского венгерского народа: первый возник в конце 2015 года в Сургуте. Чем вызван такой всплеск любви далекой дунайской страны к Среднему Приобью?

С одной стороны, венгры - это родственный для хантов и манси народ, с территории сегодняшней Тюменской области они перекочевали на запад порядка полутора тысяч лет назад. Но в течение предыдущих 15 веков венгры не придавали особого значения этому факту. В то время как их нынешняя визовая активность подозрительно совпадает с отказом России от строительства газопровода "Южный поток", о котором было официально объявлено 12 декабря 2014 года.

Надо сказать, что текущая зима в Европе выдалась холодной. Так, в начале января температура опускалась ниже минус 28 градусов, передают Euronews. Лишний газопровод в этой ситуации не помешал бы. При этом историческая родина венгров - ХМАО как раз является одним из регионов, где добывается газ. Неужели те рассчитывают компенсировать отсутствие газопровода выдачей виз, чтобы югорчане привозили газ в Венгрию с собой в баллонах? Пока что идея выглядит малоперспективной, ведь за весь прошлый год в визовый центр Сургута обратилось только 300 человек.