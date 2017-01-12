Российское правительство пересчитает котиков и рыб

С января 2018 года российским владельцам домашних животных и фермерам придется снабжать своих питомцев чипами, татуировкой или тавром с УИН (уникальным идентификационным номером). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на распоряжение вице-премьера Аркадия Дворковича, который обязал Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин разработать до 15 февраля соответствующий план. Идентификации подлежат собаки и кошки, пчелы и рыбы, кролики, пушные звери, домашняя птица, свиньи, олени, верблюды, лошади и крупный рогатый скот.

Разрешено использовать любое удобное средство маркировки. Это могут быть визуальные (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник), электронные (речь идет о вживлении содержащих информацию чипах), смешанные (сочетание визуального и электронного) и иные средства.

В специально создаваемой федеральной государственной информационной системе (ФГИС) будут храниться сведения о предках, потомках и продуктивности животного, о его виде, породе, поле, масти, внешнем виде, дате рождения (ввоза), месте рождения, о перемещениях животного, его болезнях, пороках развития, генетических дефектах, о результатах диагностических исследований, ветеринарных обработках, примененных ветеринарных препаратах, о собственниках животного и другая информация.

В прошлом году в России были прочипированы шубы (и это принесло неожиданный результат). Какого результата ждать от чипирования котиков, пчелок и рыбок, сказать очень сложно. Но возникают опасения, как бы следом не начали чипировать людей.