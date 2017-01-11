Будущий глава Госдепа оказался совладельцем Яндекса

Главный управляющий директор нефтяной компании "ExxonMobil" Рекс Тиллерсон, которого избранный в конце прошлого года президентом США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, владеет небольшим пакетом акций (стоимость пакета оценивается примерно в $15 тысяч) в российской интернет-компании "Яндекс". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский медиа-холдинг "McClatchy". Всего кандидат владеет акциями 156 компаний, которые пообещал продать в течение 90 дней после утверждения его кандидатуры.

Любители конспирологии уже успели отметить, что в течение последних десяти лет Тиллерсон возглавлял компанию, основанную Джоном Рокфеллером, чьи потомки, согласно популярному мифу, делят власть над миром с семьей Ротшильдов. Наиболее важным для России событием, связанным в ушедшее десятилетие с компанией "ExxonMobil", стало соглашение с "Роснефтью" о совместном освоении нефтяных месторождений в Арктике. После введения в 2014 году антироссийских санкций "ExxonMobil" вынуждена была выйти из соглашения, потеряв при этом около $1 миллиарда, в связи с чем Тиллерсон добивался отмены санкций.

В случае утверждения Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США он возглавит пресловутый Госдеп - один из главных символов зла в представлениях российского обывателя. Будущий глава Госдепартамента награжден в 2013 году российским орденом Дружбы.