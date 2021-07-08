Знай наших: тюменец выиграл второй Кубок Стэнли подряд

В США сегодня ночью определился обладатель Кубка Стэнли - главного клубного трофея в мировом хоккее. Местный "Тампа Бэй Лайтнинг" со счетом 1:0 победил канадский "Монреаль" и выиграл финальную серию 4:1.

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал двукратным - и это подряд - обладателем Кубка Стэнли, первым из российских голкиперов. Кроме того, он получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Воспитанник уфимского хоккея родился в Тюмени в 1994 году, в то время как его отец Андрей Василевский-старший добывал славу в воротах местного хоккейного клуба "Рубин".

Заметим, что Кубок Стэнли уже приезжал в Тюмень. В 2008 году его в наш город привез форвард "Дэтройт Рэд Уингз", воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк по просьбе его тюменских друзей.

Фото - Инстаграмм Андрея Василевского.