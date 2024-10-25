Участники СВО в отпуске смогут лечиться в обычных больницах

Участники СВО во время отпуска смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в ближайшей государственной поликлинике, соответствующее постановление Правительства России уже подписано.

Ранее военнослужащие, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны.

Решение принято по поручению президента Владимира Путина.