Участники СВО в отпуске смогут лечиться в обычных больницах

Участники СВО во время отпуска смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в ближайшей государственной поликлинике, соответствующее постановление Правительства России уже подписано.
Ранее военнослужащие, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны.
Решение принято по поручению президента Владимира Путина.
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