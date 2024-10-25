Областной конкурс "Внуки героев" пройдет в селе Казанское

В казанском районном Доме культуры 7 ноября пройдет открытый областной детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев". Он соберет на одной площадке самых юных участников в возрасте от 6 до 13 лет.

Вокальные группы и исполнители представят жюри две песни на патриотическую тему, которые оценят по следующим критериям: исполнительский уровень, зрелищность и соответствие теме.

Конкурс пройдет по шести номинациям:

- Исполнители песен от 6 до 8 лет.

- Исполнители песен от 9 до 11 лет.

- Исполнители песен от 12 до 13 лет.

- Вокально-инструментальные ансамбли.

- Вокальные группы от 6 до 10 лет.

- Вокальные группы от 11 до 13 лет .

Напомним, конкурс давно зарекомендовал себя в качестве стартовой площадки для Международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота". Участники вырастают и, дебютировав на "Внуках героев", становятся призерами и лауреатами международного уровня.

Заявки принимаются до 2 ноября на адрес электронной почты: audosug@mail.ru с указанием в теме письма "Заявка. Внуки героев".