Областной конкурс "Внуки героев" пройдет в селе Казанское

В казанском районном Доме культуры 7 ноября пройдет открытый областной детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев". Он соберет на одной площадке самых юных участников в возрасте от 6 до 13 лет.
Вокальные группы и исполнители представят жюри две песни на патриотическую тему, которые оценят по следующим критериям: исполнительский уровень, зрелищность и соответствие теме.
Конкурс пройдет по шести номинациям:
- Исполнители песен от 6 до 8 лет.
- Исполнители песен от 9 до 11 лет.
- Исполнители песен от 12 до 13 лет.
- Вокально-инструментальные ансамбли.
- Вокальные группы от 6 до 10 лет.
- Вокальные группы от 11 до 13 лет .
Напомним, конкурс давно зарекомендовал себя в качестве стартовой площадки для Международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота". Участники вырастают и, дебютировав на "Внуках героев", становятся призерами и лауреатами международного уровня.
Заявки принимаются до 2 ноября на адрес электронной почты: audosug@mail.ru с указанием в теме письма "Заявка. Внуки героев".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru