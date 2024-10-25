В финале "Амбилимпикса" участвуют 17 представителей Тюменской области

Финальный этап Национального чемпионата "Абилимпикс" пройдет в Москве с 26 по 29 октября, в нем участвуют победители региональных этапов, успешно прошедшие отбор, продемонстрируют навыки по 50 основным и 11 презентационным компетенциям различных отраслей экономики.

За честь региона будут бороться 17 человек.

Среди специалистов за победу будут бороться Бизин Алексей, Ворон Елена ("Карвинг"), Мингазова Полина ("Поварское дело"), Созинов Петр ("Столярное дело"), Цыбочкина Юлия ("Кондитерское дело"), Попова Валерия ("Жестовое искусство"), Пережогин Константин ("Веб-разработка").

На уровне студентов свое мастерство продемонстрируют Тармакулина Алёна ("Поварское дело"), Никитина Алина ("Медицинский и социальный уход"), Степанов Максим ("Массаж"), Потеряева Ксения ("Веб-разработка"), Тарасов Максим ("Электропривод и автоматика"), Глебский Сергей ("Косторезное дело"), Шульман Глеб ("Косторезное дело"),Хабибуллин Эмиль ("Косторезное дело").

Школьники тоже в деле - регион на конкурсе представляют Коркунова Екатерина ("Кондитерское дело") и Протасюк Анатолий ("Мастер по приготовлению пиццы").