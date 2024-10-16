В Тюмени представили нового прокурора области

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев в Тюмени представил нового прокурора Тюменской области Александра Попова, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В первой части мероприятия принимали участие губернатор региона Александр Моор и его заместители, председатель областной Думы Фуат Саифитдинов, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, руководители правоохранительных, контролирующих, судебных и исполнительных органов власти, уполномоченные по правам человека, ребенка, по защите прав предпринимателей, руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" и многие другие.

Сергей Зайцев отметил значительный опыт работы Александра Попова, его профессиональные качества и выразил уверенность, что под руководством нового прокурора в тесном взаимодействии с органами власти, контроля и правоохраны поставленные перед надзорным ведомством задачи будут успешно решаться и обеспечиваться реальная защита интересов государства и прав граждан.

После этого состоялось специальное оперативное совещание под председательством заместителя Генпрокурора России, на котором заслушаны доклады заместителей прокурора области, вице-губернатора Ольги Кузнечевских, начальника УМВД Александра Смирнова и директора регионального Фонда капитального ремонта Константина Самосватова, предметно определены ключевые направления, на которых необходимо сконцентрировать усилия как руководству областной прокуратуры, так и органам власти.