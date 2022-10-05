Ямал восстановил еще один соцобъект в Волновахе

Разрушенное здание общежития железнодорожника 1934 года постройки в Волновахе обрело новую жизнь. В нем будут жить особо необходимые для восстановления мирной социальной жизни города специалисты: врачи, работники узкопрофильных направлений.

На площади 1453 квадратных метра проведены масштабные работы по полной реконструкции здания. Строители заменили инженерные системы – отопления, водопровода, канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочных сетей, а также вентиляции. Конструктив крыши полностью заменен. Здание получило новые окна, двери и свежую современную внутреннюю отделку. На фасады общежития нанесли декоративную штукатурку на основе "гибкого кирпича", стены утеплили. Общежитие оборудовано новой современной мебелью, сантехникой, бытовыми электрическими приборами, установлены кондиционеры, в комнатах для будущих жильцов предусмотрено даже постельное белье.



"Важно, чтобы люди, которые приехали помогать горожанам восстановить мирную жизнь чувствовали себя комфортно. Мы постарались для этого все предусмотреть",- считает Сергей Власенко, первый заместитель директора департамента строительства ЯНАО.



Благоустройство территории общежития отсутствовало с 1967 года. Сейчас вокруг здания выложили тротуарную плитку, установили пандусы, для детей игровую площадку, для отдыха появились скамейки и озеленение. По периметру общежития в целях безопасности предусмотрено видеонаблюдение, новое освещение, ограждение, а также дистанционное открытие въездных ворот.Общежитие стало третьим полностью восстановленным объектом за три месяца работы ямальцев на территории Волновахи. Ямал взял обязательство по 13 социальным объектам, первым из которых была восстановлена четвертая школа, следующим стал корпус железнодорожной больницы для организации врачебной помощи, планируемый к открытию. Еще на 22 объектах по всему району, среди которых детские сады и школы, идет ремонт и подготовка к зиме. Там перекрывают кровлю, утепляют здания и меняют инженерию. Дополнительно во всех ремонтируемых школах оборудуют компьютерные классы, патриотические уголки. Все детские учреждения снабдят спортивным инвентарем, обновят кухни и столовые.

Активность и качество работ региона отметил заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время недавней поездки в Волноваху.

"Шефствующие" над городом ведут очень активные работы. В короткие сроки привели в порядок общежитие. Здесь смогут разместиться соцработники и врачи", – написал Марат Хуснуллин в своем телеграмм канале 27 сентября.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Поручение о помощи жителям ДНР и ЛНР дал президент России Владимир Путин.

Фото - официальный сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округа