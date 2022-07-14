Дмитрий Артюхов на Всероссийском молодежном форуме раскрыл секреты успешного развития образования

Дмитрий Артюхов встретился с участниками Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

Мероприятие началось с рассказа о реализуемых на Ямале проектах в сфере образования. Так, в ближайшие годы в округе планируется открыть 25 новых школ и провести модернизацию существующей образовательной инфраструктуры. А к 2025 году количество вакантных мест для педагогов превысит 1000 единиц.



В дискуссии о привлекательности Ямало-Ненецкого автономного округа для молодых специалистов в сфере образования губернатор сделал акцент на программах для новых учителей, наставников призеров Всероссийской олимпиады школьников и педагогов, которые подготовили учеников, успешно сдавших ЕГЭ. В рамках этих программ специалисты получают дополнительную денежную стимуляцию от 100 до 600 тысяч рублей.



- Важно работать с молодыми кадрами и постоянно повышать их внутреннюю мотивацию. Так, после моего визита в Дубну, где сейчас строят сверхпроводящий коллайдер NICA, мы направили туда наших школьных учителей. Они посмотрели и переняли опыт, вдохновились размахом и невероятной мощностью этого технологического проекта. Такие программы, когда максимально вовлекаешь молодых учителей, и денежное стимулирование дают мощный системный результат, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.



В ходе обсуждения участники задали вопрос об оттоке молодежи из регионов, а также поинтересовались, как губернатор ЯНАО смотрит на эту проблему.



- Я не вижу проблемы в том, что молодежь уезжает учиться. Напротив, я считаю, что получать высшее образование нужно в лучших академических центрах страны. Я против мелких региональных вузов. Мы стараемся развивать профессиональное образование, здесь у нас достаточно сильная база. Главное, чтобы позже им было куда возвращаться, и регион был привлекательным для взрослой жизни, - отметил спикер площадки.



К слову, Дмитрий Артюхов возглавляет комиссию Госсовета по молодежной политике. Под его руководством ведется формирование новых подходов в этой сфере, а успешно реализованные проекты в округе интегрируются в других регионах страны.