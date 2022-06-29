На Ямале появится больше креативных пространств для молодежи

Муниципалитеты округа разделили 90 миллионов рублей на реализацию молодежных инициатив

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил гранты молодым активистам региона на реконструкцию площадок и создание принципиально новых креативных пространств. Общая сумма, которую власти округа выделили на возведение и перезагрузку молодежных центров, составила 90 миллионов рублей.

Вручению грантовой поддержки предшествовал конкурс, который проходил по двум направлениям – молодежные пространства и добровольческие центры. 11 муниципалитетов презентовали 18 креативных проектов. Обновление коснется как дизайна и концептуального наполнения, так и внедрения современных форматов работы с молодежью.

О том, что площадки, где в настоящее время собирается молодежь, нуждаются в реконструкции, речь шла на встрече губернатора Ямала с активной молодежью во время фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму в 2021 году. Дмитрий Артюхов дал обещание обязательно решить эту проблему и сдержал слово.

"Гранты на развитие центров молодежи – это шаг вперед, - считает Артюхов. - Уверен, что по итогам мы действительно увидим принципиально новые площадки для занятий молодежи, для развития талантов ямальских ребят. Этот конкурс будет ежегодным. Мы и дальше будем создавать креативные точки притяжения для нашей молодежи".

По итогам конкурса максимальную грантовую поддержку, 14 миллионов рублей, получил Шурышкарский район. Муниципалитет потратит деньги на капитальный ремонт здания, которое раньше было коммерческим помещением. Несмотря на то, что в районе проживает более 2,5 тысяч молодых людей, у них практически нет места для занятий. Выделение гранта поспособствует появлению медиацентра, творческих мастерских и киберпространства.

Также финансовую поддержку получили инициативы из Муравленко, Губкинского, Лабытнанги, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, а также из Надымского, Приуральского, Пуровского, Шурышкарского и Ямальского районов.

Примечательно, что грантовый конкурс – лишь часть системного подхода по созданию креативных молодежных пространств в округе. На Ямале уже действует программа организации творческих арт-резиденций, программа интеграции молодежных пространств в строящиеся и обновляемые школы.

К слову, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов является главой комиссии Госсовета по молодежной политике. Самые значимые проекты, которые будут реализованы в ЯНАО, могут быть предложены к реализации и в других регионах страны. А развитие молодежной инфраструктуры – одно из основных направлений работы комиссии при разработке практических решений в этом году.

Фото - официальный телеграм-канал губернатора Ямала