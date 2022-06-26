Ялуторовску удалось испечь и перевернуть рекордный блин

Гигантские блины жители и гости Ялуторовска пекли на День города и им удалось установить рекорд России в выпекании блина.

"Сегодня в Ялуторовске испекли самый большой блин - 295 см, который попал в Книгу рекордов России. Свою лепту в установление рекорда внесли и сотрудники 24-го ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области", - сообщает пресс-служба ГУМС.

Всего было предпринято пять попыток, удача улыбнулась коллективу МАУК "Арт-Вояж".

Рекорд России в выпекании блина официально зарегистрирован после 16 лет попыток организаторов, установить такой рекорд.