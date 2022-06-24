Лучшие призывники Тюменской области будут служить в Президентском полку

Лучшие тюменские призывники отправились служить в Президентский полк - возможность пройти службу в элитной войсковой части получили 15 ребят.

По случаю отправки призывников региона на срочную службу в Кремль в Тюмени провели торжественный митинг с участием родственников, друзей, представителей ветеранских организаций.

С напутственным словом выступил депутат Тюменской облдумы, член фракции "Единая Россия" Сергей Медведев. "Служба даст вам огромный рывок вперед – в будущее. Всего 15 человек удостоены такой чести. Вы лучшие из лучших. На вас большая ответственность. Вы будете нести службу на глазах у всей России. Здоровья вам и удачи", - отметил в своем поздравлении Сергей Медведев.

Президентский полк - уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля - официальной резиденции президента Российской Федерации и других важных государственных объектов. Чтобы служить в Кремле, кандидаты проходит строгий отбор. Проверяют физическое и психологическое состояние призывников.

Двадцатидвухлетнему Глебу Афанасьеву посчастливилось пройти его с первой попытки. "Как только я окончил МГУ, вернулся домой и сразу пошел в военкомат с мыслью, что должен попасть в элитное подразделение", - рассказал новобранец.

"На службе нас ждет серьезная подготовка. Мне рассказывал друг, каково служить в Президентском полку. Многие курсанты мечтают попасть туда и нести службу на первом посту нашей Родины, у могилы Неизвестного солдата", - поделился Денис Кувшинов.