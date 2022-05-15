"Парад победителей" провели кадеты на Исторической площади в Тюмени

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища приняли участие в традиционной масштабной акции "Парад победителей". Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" и в честь празднования 77-й годовщины Дня Победы.

Кадеты всех курсов вышли к мемориалу "Вечный огонь" с портретами прадедушек и прабабушек-участников Великой Отечественной войны. Военный оркестр ТПКУ исполнил "Прощание Славянки", ансамбль училища исполнил "Героям посвящается", "На братских могилах не ставят крестов" прочел кадет 9 курса Георгий Семьянов). Хореографическую композицию "Смуглянка" исполнили кадеты 10 курса.

В митинге выступили сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", председателю совета ветеранов батальона полиции Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Тюменской области Геннадий Иванов, подполковник Василий Громов (10 курс), командир подразделения №68241 полковник Михаил Окунев, помощник начальника управления Росгвардии по Тюменской области Людмила Попова.

"Наши прадеды защитили Родину от фашистов, ценою невероятных усилий и больших потерь отстояли Отчизну и ее независимость. Наш долг - чтить память героев и делать все от нас зависящее, чтобы Россия развивалась и процветала дальше, сохраняя свой суверенитет и независимость", - прокомментировали учатие в акции будущие выпускники училища Даниил Евстигнеев и Павел Мордасов.