Лидеры молодежных сообществ Тюмени расскажут о успешно реализованных инициативах и планах на будущее

Встреча победителей исследовательского проекта "Япосещаю" пройдет 21 апреля в 19:00 в мультицентре "Моя территория", организаторы презентуют журнал с лучшими инициативами и обсудят новые идеи с участниками мероприятия.

Руководители НКО и городских, региональных и федеральных проектов проведут совместную встречу в рамках проекта "Лига будущего". Они поучаствуют в генерации идей, направленных на улучшение жизни города и страны. Также организаторы "Япосещаю" поделятся с участниками встречи планами дальнейшей работы.

Кроме генерации идей на встрече состоится презентация журнала "72 новых повода полюбить Тюменскую область ещё сильнее". Это результат проекта "Япосещаю". Каждый из руководителей проектов-победителей дал интервью, в котором рассказал о том, как возникла идея создания, с какими трудностями пришлось столкнуться и про планы на будущее.

Мария Федоренко, координатор проекта "Лига будущего" в Тюменской области и руководитель "Япосещаю":

Мы решили собраться на генерацию с победителями "Япосещаю", потому что именно они инициаторы изменений в регионе. Это те люди, которые предлагают программы по решению тех или иных существующих проблем. У них точно есть идеи, как развивать регион, в котором они живут, страну в целом. Важно получить от них обратную связь и продвинуть их идеи не только на региональном уровне, но и на федеральном.

"Лига будущего" — проект Росмолодежи по сбору лучших идей, где каждый может стать соавтором перемен и внести конструктивные изменения в развитие России. До конца мая планируется проведение свыше 10 000 креатив-сессий в разных регионах страны. Мозговые штурмы пройдут офлайн и онлайн в вузах, школах, молодежных центрах, общественных пространствах и в соцсети "ВКонтакте".

"Япосещаю" — это многоуровневое объективное исследование. Проект направлен на выявление и поощрение лидеров молодежных сообществ, реализующих социально значимые инициативы (события и проекты) на территории города Тюмени и юга Тюменской области. Ознакомиться с молодежными проектами, которые станут визитной карточкой региона можно на сайте япосещаю.рф.