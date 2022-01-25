Тюменский губернатор пожелал студентам учиться в удовольствие

В День российского студенчества Александр Моор пожелал тюменским студентам учиться в удовольствие и чтобы каждый день был полон интересных идей и стремлений.

Губернатор уверен, что у современных студентов есть широчайшие возможности максимально с пользой реализовать свой потенциал в исследовательской деятельности, творчестве и спорте.

"Высшие учебные заведения и техникумы постоянно обновляют свою материально-техническую базу, становятся ядром, объединяющим науку и реальный сектор экономики для решения практических задач, включаются в реализацию различных проектов. Тюменская область гордится своими студентами, которые последовательно идут к достижению целей и добиваются успеха. Уже через несколько лет они будут определять, каким станет наш регион, вносить свою лепту в социальное и экономическое развитие страны", – отметил глава региона в поздравлении.