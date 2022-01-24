На билбордах Тюмени покажут лучших студентов местных вузов

На уличных экранах в Тюмени разместят фотографии лучших учащихся вузов, которые проявили себя в учебе, науке и спорте. Акция приурочена ко Дню студента.

Фотографии победителей грантовых конкурсов и олимпиад, лауреатов фестивалей, участников областных, всероссийских и международных конференций, именных стипендиатов в течение трех дней будут транслироваться на цифровых билбордах у торговых центров "Галерея Вояж", "Магеллан", "Кристалл" и "Премьер", у драмтеатра, в сквере имени Немцова и других местах города. На экранах будут указаны имя и фамилия студента, его достижения и хэштег #ДеньСтудента.

"У нас огромное количество талантливых молодых людей. Многие из них совершают удивительные открытия, достигают успеха в спорте, творчестве и науке уже в студенческие годы. В День студента мы решили рассказать о самых выдающихся студентах всем жителям региона. Мы должны ими гордиться!" — считает руководитель Студенческого центра Тюменской области Екатерина Козеева.

На сайте Moi-portal.ru можно посмотреть галерею с фотографиями и достижениями более 50 студентов области, а также подробную афишу событий на 25 января, сообщили в Медиацентре молодежной политики Тюменской области.