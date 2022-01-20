Оздоровительные лагеря Тюменской области в 2022 году готовы принять на отдых 250 тысяч детей

Почти 250 тысяч школьников смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Тюменской области в 2022 году. В организации детского отдыха будут задействованы более 660 учреждений и свыше 17 тысяч специалистов. Стоимость путевки на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря Тюменской области с 2022 года станет фиксированной и не будет зависеть от доходов семьи, сообщила на брифинге президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова.

Правила и принципы организации детского отдыха в 2022 году останутся прежними. На сегодня уже подготовлена нормативно-правовая база, составлены программы отдыха. из новшеств - родителям не нужно будет предоставлять справки 2-НДФЛ, как это было ранее. Доплата родителей за путевку в каникулы составит 50% от ее полной стоимости, во внеканикулярный период - 30%, сообщает пресс-служба департамента соцразвития.

"Отдых и оздоровление детей Тюменской области остается первостепенной задачей. На 2022 год мы смотрим с оптимизмом, соответствующие задачи поставлены. Тюменская область стабильно показывает хорошие результаты в организации отдыха и оздоровления детей. Важно сохранить все то, что мы имеем, и сделать шаг вперед, чтобы получить новое развитие", - отметила Лариса Шилова.

Старт детской оздоровительной кампании - 2022 в Тюменской области дан 19 января. В этот же день в оздоровительном центре "Олимпийская ребячка" начался межрегиональный семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 – Мы вместе", в котором принимают участие 300 специалистов из разных субъектов РФ, а также представители сферы детского отдыха и оздоровления из Индии, США, Испании, Греции.