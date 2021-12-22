В Тюмени состоялась презентация проекта "Создавая историю"

Иллюстрация: кадр фильма «Создавая историю: Призвание»

В Тюмени 21 декабря в 16:00 в Музейном комплексе им. Словцова состоялось важное для региона - презентация культурного-просветительского проекта "Создавая историю". Проект создан музейным комплексом при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры". В открытии принял участие заместитель председателя комитетов Тюменской областной Думы Виктор Рейн.

В 1993 году фонд возглавил один из самых ярких российских кинорежиссёров и общественных деятелей Никита Михалков. За это время при поддержке Фонда были созданы десятки новых региональных музеев, многолетняя и многогранная деятельность Фонда отмечена благодарностью президента Российской Федерации Владимира Путина "За большие заслуги в сохранении и приумножении культурного наследия России".

В проекте "Создавая историю" впервые рассмотрен вопрос о преемственности опыта мастеров с трёх разных позиций: художественные промыслы и ремёсла как профессия, как хобби и как призвание. Поэтому проект состоит из трех новелл.

Народные художественные промысла и ремёсла - важная часть культурного наследия, которая передаётся от поколения к поколению, предоставляя возможность современному человеку изучать историю прошлого и создавать настоящее.

Сегодня в связи с распространением массовой, клишированной культуры накопленный традиционный опыт мастеров-ремесленников зачастую остается невостребованным у молодежи. Это делает проблемным институт преемственности. Знания, которыми владеют мастера, остаются у них, не отражаются в работах современных художников и иных творцов и рискуют быть утраченными.

В документальном проекте сформирован новый паттерн, цель которого - закрепить в сознании людей мысль о важности традиционных промыслов и ремёсел в формировании истории и культуры, а также показать их значимость под кинематографичным и креативным углом.

Ознакомиться с фильмами можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.