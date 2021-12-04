Жителям и гостям Тобольска предлагают открыть для себя город заново

Автоквест "Открывая для себя Тобольск" состоится 13 декабря для жителей и гостей города. Участникам предлагают пройти задания на логику, параллельно посетив новые статуэтки ангелочков.

Квест будет проходить в формате командной игры с элементами ориентирования. Запланировано 10 этапов, все они связаны со статуэтками ангелочков, которые недавно появились в Тобольске.

Как рассказали в городском центре добровольческого движения, каждая из статуэток несет какой-то смысл: есть ждущий ангел, есть рассказывающий, смотрящий, музыкальный, театральный. И на каждом этапе задание будет привязано к ангелочку: как он выглядит, на что указывает и, что самое главное, в каком месте находится.

Согласно названию квеста, задания в той или иной мере будут носить краеведческий характер. Их будут открывать участники при помощи QR-кодов, а затем присылать ответы, пишет "Тюменская область сегодня".

Заявки на участие принимаются до 6 декабря. Состав команды не должен превышать четырех человек. Они должны будут передвигаться на автомобиле, поэтому один из участников должен быть еще и водителем. На финише победителей и участников будут ждать ценные призы. Количество мест ограничено. Узнать больше можно по телефону: 8 (3456)24-31-33.