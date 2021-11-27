Юных тюменцев научили мастерить аэроплан

09:19 27 ноября 2021
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Фото пресс-службы детского технопарка "Кванториум"

Детский технопарк "Кванториум" проводит мастер-классы для детей и родителей в онлайн-формате а рамках проекта "Кванториум в кармане". Занятия проходят по направлениям.

Преподаватели уже провели видео-урок по созданию аэроплана из шпажек и картона, научили работать в программе "TRIK Studio". В декабре запланирован мастер-класс от направления "IT-квантум", квиз и онлайн-чемпионат "KvantoRace". Онлайн-мероприятия будут проходить до конца года.

Анонсы занятий публикуются в социальных сетях "Кванториума", там же можно найти записи уже прошедших мастер-классов, пишет "Вслух.ру".

Отметим, проект "Кванториум в кармане" впервые запустили в 2020 году, когда из-за ограничительных мер дети не могли посещать занятия очно.

Теги: кванториум , мастер-классы , обучение , онлайн , соцсети
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