В Тобольске на улицах и в автобусах будут дарить мандарины с пожеланиями

12:11 15 ноября 2021
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Флеш-моб "Мандариновое предсказание" собираются провести в Тобольске с 20 по 27 декабря, чтобы создать в городе предновогоднее настроение, сообщили в местной администрации.

"Один из символов нового года  - мандарины. Мы хотим подарить новогоднее настроение, раздавая мандарины с добрыми пожеланиями... Такой флэшмоб пройдёт на улицах города, в автобусе "Ремезов экспресс", в общественном транспорте", а также на праздничных мероприятиях", - отмечается в одной из картинок из презентации новогодней концепции города. 

Теги: акции , Новый год , подарки , Тобольск
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