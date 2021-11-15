В Тобольске на улицах и в автобусах будут дарить мандарины с пожеланиями

Флеш-моб "Мандариновое предсказание" собираются провести в Тобольске с 20 по 27 декабря, чтобы создать в городе предновогоднее настроение, сообщили в местной администрации.

"Один из символов нового года - мандарины. Мы хотим подарить новогоднее настроение, раздавая мандарины с добрыми пожеланиями... Такой флэшмоб пройдёт на улицах города, в автобусе "Ремезов экспресс", в общественном транспорте", а также на праздничных мероприятиях", - отмечается в одной из картинок из презентации новогодней концепции города.