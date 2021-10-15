Автоинспекторы Тюменской области проводят очередную сплошную проверку водителей на трезвость

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут сегодня, 15 октября, в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске, а также в Уватском, Голышмановском и Омутинском районах, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Число ДТП по вине пьяных водителей в регионе снижается, но все еще значительно.
В Тюмени с начала года произошло 63 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, 11 человек погибли, 114 ранены.
В Тюменском районе произошло 23 ДТП с пьяными водителями, в них трое погибших и 39 раненых.
В Тобольске в 14 таких ДТП погибли 2 человека, 20 ранены.
В Ярковском районе произошло 8 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 6 человек, 5 человек получили травмы.
ГИБДД призывает жителей области сообщать в полицию о фактах пьяного или неадекватного вождения, ну а мы ждем новых пьяных "героев" в видеосюжетах на странице ГИБДД Тюменской области в Vk.
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