В Казанском районе появится аллея в честь борьбы с коронавирусом

Аллея, символизирующая вклад населения в борьбу с пандемией коронавируса, появится в Казанском районе Тюменской области. Волонтеры высадят 30 яблонь возле детского спортивного комплекса "Медведь".

Новая аллея станет не только символом борьбы с COVID-19, но также станет вкладом в благоустройство пустыря у жилой зоны. На территории также появятся скамьи и урны, чтобы создать общественное пространство для прогулок.

"В нашем районе мало мест для прогулок — только центральный парк. После высадки мы хотим рассказать жителям, что у нас появилось новое пространство для отдыха, куда они могут прийти и погулять", — рассказала руководитель проекта Руднева Мария.

Инициатором стал Казанский центр развития детей. В апреле 2021 года его представители выиграли финансирование на создание аллеи на региональном конкурсе "Моя идея" от мультицентра "Моя территория", пишет "Мегатюмень".

"Мы поддержали этот проект, потому что важно помнить о тех, кто внес вклад в борьбу с обрушившейся пандемией и продолжает работать над снижением ее последствий. Важный критерий, что это не только привлечение внимания к актуальной теме. После проекта остается и осязаемое благо – местный пустырь превратится в аллею", — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.