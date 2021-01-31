Аллею памяти в Тобольске ждет реконструкция

Архитектор Сергей Титлинов провел встречу с учащимися архитектурного класса тобольской школы №12. В рамках открытого урока он обсудил со школьниками варианты развития аллеи памяти, где установлен танк.

Как рассказала пресс-секретарь главы Тобольска Анастасия Гулина, дети пожелали внести свой вклад в развитие этого места, предлагали свои варианты изменений.

Напомним, что памятное место посвящено бойцам, воевавшим в локальных войнах. Масштабной реконструкции этой аллеи, как в случае с памятными местами в честь 75-летия Победы, пока не проводилось, пишет "Тюменская область сегодня".

"Место это очень важное для тоболяков. Также это интересный маршрут для прогулок, который находится радом со школой, где расположен архитектурный класс. Это не единственное общественное пространство, над которым работает Сергей Теплинов", - отметили в пресс-службе.