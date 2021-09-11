Тюменцев научат оказывать первую помощь на манекенах

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменская станция скорой помощи проводят бесплатные мастер-классы с отработкой практических навыков на манекенах. Занятия в школах и на предприятиях бесплатные.

"Первое и самое важное звено в оказании помощи пострадавшим – очевидец и его умения, затем уже профессиональные руки и оборудование медиков скорой помощи и стационара. Занятия рассчитаны на людей без медицинского образования: инструкторы помогут освоить базовые навыки по спасению жизни даже тем, кому кажется, что опасность случится с кем угодно, только не с ними и их близкими", – рассказала куратор проекта "Первая помощь" Ирина Бердюгина.

Как сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи, за семь лет реализации проекта больше 10 тыс. тюменцев овладели навыками оказания первой помощи. В их число вошли очевидцы трагедии, которые не знали, как действовать, надеялись на других, боялись навредить. Также участниками стали будущие и молодые родители, школьники и их родители, пожилые супруги, руководители и их подчиненные, спортсмены, юристы, водители, полицейские – то есть представители самых разных профессий.

На мастер-классах учат определять остановку сердца и проводить сердечно-легочную реанимацию, извлекать инородное тело из дыхательных путей человека, если он подавился, останавливать венозное и артериальное кровотечения жгутом и подручными средствами.

Все полученные знания каждый отрабатывает индивидуально на манекенах под контролем инструкторов.

Заявки на проведение мастер-классов в организациях принимаются по телефону: 89220703808.