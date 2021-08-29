Дети Тюменского района безопасно и активно провели время в лагерях

Более семи тысяч детей в Тюменском районе смогли отдохнуть в лагерях дневного пребывания, при этом выраженный оздоровительный эффект был отмечен у 97% ребят. Итоги летней оздоровительной кампании подвели специалисты областной больницы №19.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, одной из главных задач медиков было обеспечение безопасности детей в местах отдыха и оздоровления. Для этого в рамках подготовки к началу летнего отдыха было организовано обследование всего персонала на коронавирусную инфекцию, при расстановке кроватей учитывалась социальная дистанция, также были составлены особые графики приёма пищи и максимального нахождения детей на открытом воздухе.

Медицинские работники лагерей ежедневно проводили измерение температуры у детей и сотрудников, контролировали состояние пищеблоков. Во всех помещениях каждые два часа проводилась влажная уборка с дезинфектором и проветривание, а дважды в день в комнатах отрядов включались бактерицидные облучатели.

Сотрудники лагеря проводили занятия по точечному массажу, дыхательной и пальчиковой гимнастике, гимнастике по профилактике плоскостопия и миопии, рассказали детям о возможных летних травмах, укусах насекомых и змей. Проведение множества мероприятий по досуговой и оздоровительной деятельности смогло обеспечить интересный, активный и безопасный отдых детям Тюменского района.